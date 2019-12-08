مصرع عامل صعقًا بالكهرباء وإصابة آخر في البحيرة

لقى عامل مصرعه وأصيب أخر، اليوم الأحد، بصعق كهرباء في مزرعة بقرية الفالوجا التابعة لمركز بدر بالبحيرة، أثناء أعمال الصيانة الخاصة بالكهرباء في المزرعة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة يفيد بوقوع حادث صعق كهرباء أثناء صيانة موتور كهرباء مزرعة بقرية الفالوجا التابعة لمركز بدر.



انتقل ضباط المباحث وتبين مصرع "عمرو. ر. أ" 52 سنة، ومقيم بحوش عيسي، وإصابة "عبد الله. إ. أ" 24 سنة، مقيم بمركز بدر، أثناء أعمال الصيانة للكهرباء بمزرعة بقرية الفالوجا.



وتم نقل جثة المتوفي لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والمصاب لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.