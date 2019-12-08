تجديد حبس متهمين بتنظيم "اللهم ثورة" 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تجديد حبس متهمين في قضية تنظيم إرهابي يسمى "اللهم ثورة" 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.



ويواجه المتهمون بالقضية رقم 277 لسنة 2019 اتهامات بتأسيس جماعة أُنشئت على خلاف القانون، تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، وتعطيل العمل بالدستور والقانون.



وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت الكشف عن تنظيم أطلق على نفسه "اللهم ثورة"، مؤكدة أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطنى تفيد بإعداد قيادات التنظيم الهاربة للخارج لتنفيذ ذلك المخطط في محاولة لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد خلال شهرى يناير وفبراير تزامنًا مع ذكرى ثورة 25 يناير، من خلال القيام بأعمال تخريبية وقطع الطرق العامة وتعطيل حركة المرور، ومحاولة نشر الفوضى وترويع المواطنين، بهدف تكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.