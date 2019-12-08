قطر تشكر الكويت على جهود الوساطة في الأزمة الخليجية

أعرب السفیر القطري لدى الكویت بندر العطیة، عن شكره وتقدیره إلى أمیر الكویت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على مواصلة جھوده لإنھاء الخلاف الخلیجي داعیًا أن تتكلل مجھودات ومساعي أمير الكويت بالنجاح.



وقال العطیة، في تصريحات صحفية اليوم الأحد: "إن كان ثمة عبارات شكر وتقدیر فإن أمیر الكویت قائد الإنسانیة ھو الأجدر والأولى".



وأضاف أن أمير الكويت ظل یواصل جھود الخیر لإنھاء الأزمة الخلیجیة وغیرھا من أزمات المنطقة دون كلل أو ملل متسلحًا بالتفاؤل والأمل مضیفًا: "عرى الخلیج لن تنفصم بمشیئة الله بوجود صباح الكویت".



يأتي ذلك في ظل استمرار الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الثالث بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الثنائية مع قطر بسبب دعمها للإرهاب، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.



وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن المحادثات الجارية بشأن الأزمة الخليجية أسفرت عن تقدم، مؤكدًا انتقال ملف المقاطعة من حالة الجمود والطريق المسدود، إلى محادثات تستهدف التفكير في المستقبل، والحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة مع السعودية.