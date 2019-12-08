برلماني يحذر من انتشار المكملات الغذائية والمنشطات الرياضية

حذر النائب فتحي ندا من كارثة انتشار المكملات الغذائية والمنشطات، خاصة بالصالات الرياضية الجيم.



وقال "ندا"، خلال إلقاء بيانه العاجل بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن المكملات الغذائية أزمة ليست جديدة وتقدمنا من قبل بخطاب لرئيس الوزراء الأسبق شريف إسماعيل، وتقدمنا بالفعل بطلبات إحاطة لمنع المكملات الغذائية والمنشطات وفي "الجيم"، ولكن لم يتم التحرك رغم خطورة ذلك ووقوع ضحايا من الشباب نتيجة هذه المكملات، وكان آخرهم الممثل هيثم أحمد زكي



وتابع "ندا": لا بد أن نرحم شبابنا، إلى متى نتعامل كرد الفعل وليس الفعل، خاصة أن الأمر يمس الشباب المصري ويمثل خطورة كبيرة بعد أن تحول إلى ظاهرة.



وطالب بوقف تراخيص المكملات، مشيرا إلى أن من يصدر الترخيص نقابة المهن الرياضية ولا بد من السيطرة على الأمور ومنع الصالات الرياضية "الجيم" من تداول هذه المكملات والمنشطات.