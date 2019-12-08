روسيا: مستعدون للتعاون مع "الناتو" رغم تدهور العلاقات

أعرب وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، عن استعداد بلاده للتعاون مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" رغم تدهور العلاقات، مشيرًا إلى أن هذا التعاون بين الجانبين يتراجع من عام إلى آخر.



وقال شويجو - خلال برنامج (موسكو ـ الكرملين ـ بوتين) على قناة (روسيا ـ1) التلفزيونية اليوم الأحد - "قبل خمس سنوات كان لدينا تعاون نشيط مع بروكسل، وكنا نعتقد بأنه توجد خيارات للتقدم في تنفيذ الاتفاقيات، إلا أنه وللأسف لم يتوقف كل ذلك فحسب، بل وبدأ بالتراجع".



وأضاف وزير الدفاع الروسي "أن الأبواب من جانبنا مفتوحة.. ونحن مستعدون للتعاون"، مشيرا إلى أن العلاقات بين الجانبين تتدهور والتعاون بين الجانبين توقف عمليا.. وتابع قائلا " كل شيء ليس فقط توقف، بل أخذ الانحطاط يصيبه عاما بعد عام".



وردا على سؤال بشأن الأسباب وراء جعل العلاقات بين روسيا والحلف على وشك الانهيار، أجاب شويجو "لقد بدأ الشركاء في الحلف إلى جانب الولايات المتحدة طبعا ينسحبون من عدد كبير من المعاهدات والاتفاقيات، حيث أصبح مجال الأمن أضيق وأضيق".



وكان ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف الناتو، أشار في اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي للحلف، مبررا ذلك بوجود تهديدات متفاقمة في العالم المحيط.