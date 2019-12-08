3 مستندات مطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعي بالتقسيط.. بـ30 جنيهًا

ينشر"الدستور" الإجراءات الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالتقسيط، من أوراق ومستندات مطلوبة وكيفية وطرق التقسيط والسداد لجميع المواطنين:



أولًا: المستندات المطلوبة عند التقديم:



- صورة عقد الإيجار أو التمليك.

- صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

- أي إيصال مرافق باسم العميل "كهرباء- مياه- تليفون".



ثم يقوم العميل بالاتصال برقم الشركة الموحد التابعة لمنطقته، وطلب عمل مقايسة لتوصيل الغاز بالتقسيط.



ثانيًا: تنفذ مبادرة التقسيط على جميع المدن والقرى بالمحافظات التى يصلها الغاز الطبيعي لأول مرة، على سبيل المثال: "المدن والشوارع التى بها خطوط غاز وتوصيلات فى الوحدات منذ عدة سنوات لا ينطبق عليها نظام التقسيط، ولكن يمكن للعميل التقديم لتوصيل الغاز بنظام الرسوم العادية الموضحة من كل شركة، أو التقسيط عن طريق البنك بفوائد بسيطة، أما المدن أو القرى التى يصلها الغاز الطبيعي لأول مرة حسب خطة الدولة، فيسري عليها نظام التقسيط بقيمة 30 جنيهًا شهريًا دون فوائد، من خلال التعاقد المباشر مع شركة التوصيل بعيدًا عن البنوك والتحويلات".