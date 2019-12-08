رصد 68 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصدت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 68 انتهاكًا لنظام وقف العمليات العسكرية.



وأوضحت الوزارة- في بيان اليوم الأحد- أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد 38 انتهاكًا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت في محافظات اللاذقية بواقع (12 انتهاكًا) وإدلب (13) وحلب (8) وحماة (5)، في حين رصد الجانب التركي في هذه اللجنة 30 انتهاكًا للهدنة، وقعت في محافظات إدلب (19 انتهاكًا) واللاذقية (6) وحلب (3) وحماة (2).



وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ، خلال الساعات الـ24 الماضية، عمليتين إنسانيتين، حيث تم توزيع 350 سلة غذائية بوزن 2.0475 طن في بلدة خارم بمحافظة اللاذقية، وفي بلدة التابية بمحافظة دير الزور.