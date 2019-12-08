الحبس سنة لعاطل تعاطى "حشيش" في القطامية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بمعاقبة متهم بتعاطي مواد مخدرة، بالحبس سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه.



صدر الحكم برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين جمال ابراهيم عليوة، وعبدالجليل مفتاح عبدالجليل ودكتور محمود عبدالمنعم العرموطي، وأمانة سر هشام حافظ عبدالله.



كانت النيابة قد أسندت للمتهم "صلاح. أ"، عاطل، وفق أمر الإحالة، أنه في 16 نوفمبر 2018 بدائرة قسم شرطة القطامية، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش، بقصد التعاطي.



وتضمنت أدلة الإثبات بالقضية أن معاون المباحث بقسم شرطة القطامية شهد أنه حال تواجده بديوان القسم عثر بحوزة المتهم على مواد مخدرة لجوهر الحشيش المخدر، وبمواجهته عزا قصده من إحراز المضبوطات للتعاطي.



وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لجوهر الحشيش المخدر المدرج بقانون المخدرات، وكذلك عقار الكلونازيبام أحد مشتقات البنزوديازبين المدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات.