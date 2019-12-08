حريق بمصنع كرتون في بلبيس بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة على حريق شب بمصنع لانتاج الكرتون، اليوم الأحد، في قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس، دون خسائر بشرية.



تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد أحمد الشودفي مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بالسيطرة على حريق شب بمصنع لانتاج الكرتون بقرية الزوامل، بعد الدفع بـ9 سيارات إطفاء.



وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق ماس كهربي ولا يوجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالوقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

