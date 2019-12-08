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اقتصاد

البورصة تخسر 4.1 مليار جنيه في أولى جلسات الأسبوع

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 02:40 م
جريدة الدستور
اكرم عمران
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أنهت أسهم ومؤشرات البورصة تعاملات أولى جلسات الأسبوع- اليوم الأحد، على تراجع جماعي، بدعم من عمليات بيع قوية على أغلب الأسهم الكبرى والثقيلة بالسوق، ما ساهم في خسائر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة لنحو 4.1 مليار جنيه.

فقد المؤشر الرئيسي للبورصة " اى جى اكس30" نحو 94. 0 % من قيمته، بما يعادل 128.4 نقطة خسارة لينهى التعاملات عند مستوى 13493 نقطة، كما انخفض المؤشر الثانوى " اى جى اكس70" بنسبة 51. 0 %، بما يعادل 2.71 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 523.79 نقطة، وسط تداولات زهيدة بلغت قيمتها نحو 239.1 مليون جنيه فقط، وذلك بالتعامل على حوالي 52.8 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 12 ألف صفقة بيع وشراء.

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