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50 سيارة إسعاف و4 لانشات نهرية لتأمين منتدى "أسوان للسلام"

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 02:36 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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مع بدء العد التنازلى لاستضافة منتدى "أسوان للسلام والتنمية" فى نهاية الأسبوع الحالى، ترصد "الدستور" استعدادات مرفق إسعاف أسوان للمنتدى.

قال الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، إنه تم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر الرئاسى، والهيئة بدأت فى استعداداتها لهذا الحدث منذ شهر، مضيفا أنه سيتم تأمين المنتدى بـ50سيارة إسعاف مجهزة بالكامل، وبها نفس مميزات المستشفى بكل تفاصيلها، وتحتوى على طاقم مسعفين على أعلى كفاءة، موضحًا أنه سيتم تأمين كل الوفود المشتركة فى المنتدى من خلال تمركز سيارات الإسعاف أمام الفنادق المقيمين بها، خاصة فنادق الشخصيات الهامة.

وأضاف لـ"الدستور"، أن ضمن الاستعدادات أيضًا، تجهيز 4 لانشات إسعافات نهرية، حيث سيتم تمركزهم أمام الفندق المقام به فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز عيادة متكاملة فى نفس مكان المنتدى، تضم مجموعة من الأطباء التابعين لهيئة الإسعاف، وأن مدة عملها مستمرة لحين انتهاء فعالياته.

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