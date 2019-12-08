الصحة: إطلاق مبادرة الكشف عن أمراض الكلى 2020

أكدت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، أن مبادرة أمراض الكلى سيتم إطلاقها في أول العام المقبل 2020، موضحة أنه يتم الآن التجهيز للمبادرة، وسيتم استخدام قاعدة البيانات التي جمعتها الوزارة من خلال إجراء فحص الكشف عن فيروس "سي"، ومبادرة "100 مليون صحة".



وأوضح مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، لـ"الدستور"، أنه سيتم العمل داخل مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الكلى بنفس طريقة العمل بمبادرة الكشف عن فيروس "سي"، حيث سيتم تقسيم المحافظات على ثلاث مراحل، على أن تبدأ المرحلة الأولى في أول العام المقبل.



وأوضح أنه سيتم الفحص داخل الوحدات الصحية ومراكز الفحص في المحافظات، وسيتم توفير أطقم طبية داخل تلك الوحدات لإجراء الفحوصات.



وأشار إلى أن المبادرة تعتبر دعمًا من القوي السياسية للمريض المصري وتوفير حياة صحية له، حيث إن أمراض الكلى والفشل الكلوي من أكثر الأمراض المنتشرة بين المصريين.