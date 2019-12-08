تسجيل 293 ألفًا بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى الأقصر

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، عن تسجيل 293 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، منذ بدء التسجيل فى الأول من شهر أكتوبر الماضي وحتى اليوم.



جاء ذلك خلال جولة وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، التفقدية اليوم، لأعمال التجهيزات الجارية بمستشفى الأقصر الدولي.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أعمال رفع كفاءة مستشفى الأقصر الدولي، ووجهت الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة، والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، بمتابعة أن يكون النسق المعماري لكافة وجهات مستشفيات المنظومة الجديدة نمطًا واحدًا، كما تفقدت أقسام المستشفى لمتابعة سير العمل، وعقدت اجتماعًا مع قيادات الوزارة والفريق الطبي بالمستشفى، وشددت، خلال الاجتماع، على سرعة الانتهاء من كافة أعمال التجهيزات وفقًا لأعلى معايير الجودة، وبما يليق بالمنظومة الجديدة.



وأشار "السبكي" إلى أن مستشفى الأقصر الدولي هو أحد مستشفيات تقديم الخدمة الطبية من المستوى الثالث، حيث يخدم المستشفى حوالي 248 ألف مواطن، ويضم أقسام: باطنة، أطفال، جراحات "عامة - عظام – مسالك- عظام الأطفال - الفم والأسنان - قلب وصدر- تجميل - وجه وفكين - أوعية دموية - صدر - عمود فقري - مخ وأعصاب، وطب العيون، ونساء وتوليد، ونفسية وعصبية، وطب الأورام، وأوعية دموية، وأمراض جلدية، وأنف وأذن وحنجرة، ومبتسرين، وجهاز هضمي وكبد، وصحة المرأة، وجراحة أورام، أورام أطفال، وأمراض الدم، وروماتيزم وتأهيل، وأمراض قلب وصدر، ورعاية مركزة، وعلاج كيماوي".



وأضاف "السبكي" أن سعة المستشفى 365 سريرًا، ويضم 24 عيادة خارجية، و8 غرف عمليات وغرفتي عمليات صغرى، و4 وحدات للمناظير، وقسمًا للأشعة يضم "رنين - مقطعية – سونار – دوبلار – إيكو – سينية – متنقلة – ماموجرام. C-ARM، و7 معامل للتحاليل، و43 عناية مركزة، و22 حضانة، و36 ماكينة غسيل كلوي، وبنك دم تخزيني، و6 صيدليات".



يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس، وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء"، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد، التي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.