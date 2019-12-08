الأحد 08 ديسمبر 2019 الموافق 11 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عبد العال يهدد باستجواب وزير العدل بشأن إشكاليات الشهر العقاري

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 02:31 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
هدد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، باستجواب وزير العدل، بشأن إشكاليات الشهر العقاري على مستوى محافظات مصر، مؤكدا على أن ما يحدث به من ابتزاز وشكاوى من التعامل بالشهر العقاري من جانب المواطنين غير مقبول، وعلى الحكومة أن تأخذ هذا الملف على محمل الجد.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، تعقيبا علي البيان العاجل للنائب عبدالفتاح محمد عبد الفتاح بشأن إشكاليات الشهر العقاري بالإسكندرية، حيث أكد عبد العال أن هذه الملف لابد من الاهتمام به من جانب الحكومة، حيث لدينا مشاكل وشكاوى من جميع مكاتب الشهر العقاري على مستوى مصر، ويحدث ابتزاز وتفسيرا للوائح بصورة غير جيدة، وهو الأمر الذي جعلنا أمام 95% من عقارات مصر غير مسجلة.

ولفت إلى أنه تحدث مع وزير العدل أكثر من مرة والحكومة أيضا ولكن لا جدوى من الحديث ولا يجد أي صدى للأمر من التطوير أو النهوض بهذه الإشكالية، مؤكدا على أن الأساليب التي تتم بمكاتب الشهر العقاري تجعل المواطنين لا يقبلون على التسجيل وكل المحامين يشتكون من هذا الأمر قائلا: "سأعمل على تفعيل الاستجواب لوزير العدل في هذا الملف إلا لم يتم تقديم حلول ورؤى لهذا الوضع السيئ".

وناشد عبد العال، الحكومة من خلال وزارة شئون مجلس النواب، بأن تتقدم بتقرير كامل من مجلس الوزراء بشأن فصل الشهر العقاري عن وزارة العدل، ونقله تبعيته لوزارة التخطيط كهيئة مستقلة وذلك خلال 15 يوما، وإذا لم تتقدم فعلي اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، أن تعمل على إعداد مشروع متكامل لهذه الهيئة بشكل مستقل.

وتابع عبد العال:"لو كل عقار تم تسجيله ودفع 500 جنيه مثلا سنكون أمام مبلغ كبير لموارد الدولة بدلا من أننا أمام 95 % من العقارات غير مسجلة والموظف الذي يعقد الأمور يرتكب جريمة"، متابعا:" للأسف الشهر العقاري تابع لوزارة العدل وأنا لم أر ذلك فى أي دولة. ومش فاهم يعني إيه هو تابع لوزارة العد... ممكن يكون للمالية أو التخطيط بس مش العدل".

وأكد عبد العال على أن هذه التصرفات تؤكد أننا أمام حل وحيد في أن يكون الشهر العقاري هيئة مستقلة تابعة لوزارة التخطيط، لمواجهة هذا التراخي الذي يتم من وزارة العدل، فيما أتفق معه النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، مؤكدا على أن ما يحدث بالشهر العقاري ابتزاز واضح ولا يجوز الصمت عليه خاصة أن الموظفين يتسببون في أزمات للمواطنين حيث وصل التوكيل لأسعار مبالغ فيه نتيجة هذا الإبتزاز.

ولفت إلى أن عدم تسجيل العقارات بأنواعها قضية حديثة وقديمة، متسائلا:"إحنا خايفين من إيه؟ المواطنين يتم إبتزازهم بشكل عيني ومالي من الجميع ونحن أمام منظومة مختلة، وآن الآوان أن نبسط الإجراءات وميكنة الأوضاع بناء على رؤية كاملة للتحديث.

وتدخل النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أنه بالتوازي مع هذا الحديث يوجد مشروع قانون أمام اللجنة التشريعية بشأن زيادة رسوم الشهر العقاري وهو أمر يخالف هذا الحديث، ومن ثم لابد من وقف المناقشة لحين حسم هذا الأمر بشأن الهيئة المستقلة، وهو الأمر الذي وافق عليه رئيس المجلس بوقف مناقشة المشروع الخاص بالرسوم لحين حسم قانون الهيئة المستقلة للشهر العقاري.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

انفراد.. الباز يكشف تفاصيل حصول الأجير أيمن نور على الجنسية التركية فى "90 دقيقة" الليلة

منذ حوالي 5 ساعات

5 يناير موعد تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى بالعبور الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

مصادر: سيارة أحمد زكى المفقودة من الميراث مسروقة منذ 3 سنوات

منذ ساعتين و 45 دقيقة

علي جمعة: المنتحر ليس كافرا.. وهذه عقوبته في الآخرة

الصور

image description

إطلاق "وايت فراي داي" للترويج لمنتجات دمياط

image description

50.. صورة ترصد فوز الزمالك علي اول أغسطس الانجولى

image description

صور بطولة الجواد العربى لجمال الخيول الأصيلة

image description

صور حفل تتويج ملكة جمال المراهقات 2019

image description

الشوط الثاني من مباراة فوز الأهلي على الهلال السوداني في أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

أحدث ظهور لـ صابرين "دون حجاب" (صور)

تأجيل محاكمة زوجة شادى محمد بتهمة سرقة شقته

رانيا يوسف عن ملابسها الجريئة: "ده الطبيعي بتاعي" (فيديو)

أمطار على القاهرة غداً.. والصغرى 15 درجة

أيام زمان

خبايا علاقة أم كلثوم بالشيخ كشك.. كان من «سمّيعة الست» ثم هاجمها

هكذا سخر أحمد فؤاد نجم من روبي وعمرو دياب وأم كلثوم.. «بتغني بجسمها»

أخطر 3 شائعات في حياة شريهان.. هل تزوجت جمال مبارك؟

أسرار فريد شوقى.. «سرق وحكم عليه بالسجن وطلق زوجته بعد 11 يومًا لسبب غريب»

نجم الساعة

خبايا علاقة أم كلثوم بالشيخ كشك.. كان من «سمّيعة الست» ثم هاجمها

الصحة

تدابير وقائية لمواجهة "الإنفلونزا"

العناصر الكيميائية في جسم الإنسان تهدد النمو

دراسة: الماريجوانا تساعد فى القضاء على الصداع النصفى

أفضل الفيتامينات والمكملات الغذائية لمكافحة الإجهاد

الرئيس نيوز

مواجه ومهادن وراضخ.. كيف كان ملاك الفضائيات الخاصة في عهد الإخوان؟

الاحتياطي قفز إلى 45 مليار دولار.. كشف حساب نجاح "الإصلاح الاقتصادي"

وزير الصناعة من البرلمان: سأقاتل لخفض تكلفة الغاز لمصانع الورق

مؤشرات لتقارب الدوحة والرياض.. هل تضم المصالحة المنتظرة مصر والإمارات؟

منوعات

لدغات عقرب تلغي رحلة جوية لخطوط "يونايتد"

مزاد علني لمقتنيات أفلام "حرب النجوم"

شركة تأجير ملابس عبر الإنترنت تجمع 15 مليون دولار لتمويل توسعاتها

منظومة للذكاء الالكتروني تساعد في جهود مكافحة التصحر

كشكول

نقيب المُعلمين في حواره لـ"كشكول": لا يمكن تطوير التعليم دون النظر إلى المرتبات

بسبب الكلاب.. القبض على غفير مدرسة بالمعصرة

انتحار طالب إعدادي بحبوب حفظ الغلال في البحيرة

"شوقي": مدارس التكنولوجيا التطبيقية نموذج مبهر للتعليم المزدوج

إسلام سياسي

صحيفة "نيويورك تايمز" تكشف تفاصيل جديدة عن مُطلق النار داخل قاعدة عسكرية أمريكية

إطلاق سراح 200 من الدواعش وأفراد عائلاتهم من مخيم الهول

الكاذب.. شاب إخواني يكشف زيف داعية الجماعة "عصام تليمة" عن قيادات الإرهابية

الشيخ محمد حسان يظهر في فيديو جديد بعد غياب طويل

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
ليالي التنوع في فيينا (1)
ماجد حبته
فالصو.. اسم على مسمى!
د.أحمد الخميسى
مهلن.. ولاكـن.. إلى متا؟
ماجد حبته
الموساد وتاجر الجنس الأمريكى
المزيد

الثقافة

"الموسيقي في القرآن الكريم" بالمعهد الدومنيكي.. الاثنين

التعريف بفن "الديكوباچ" في ورشة بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة

للمرة الثانية.. "كراكيب دماغ" على مسرح ثقافة دمنهور (صور)

مناقشة قانون الهجرة بمؤسسة اليابان.. الخميس

صفحتنا ع الفيس بوك