"السكة الحديد" تكشف عن مصدر تمويل الجرارات الجديدة (فيديو)

قال المهندس سامي عبد التواب، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السكة الحديد، إن تمويل الجرارات الجديدة جاء من أرباح الإيرادات والغرامات، لافتا الى أن الــ 10 جرارات تم تمويلها ذاتيًا من موارد ذاتية مدخل السكة الحديد.



وأضاف "عبد التواب"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن هناك زيادة في الإيراد بدءً من شهر أبريل وحتى شهر سبتمبر بحوالي 190 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الطفرة في زيادة الغرامات، بالإضافة إلى الزيادة في أرباح الشركات أدت إلى مساعدة السكة الحديد بدون أي قروض لتمويل الـ 10 جرارات.



وأكد أن القطر يحتاج إلى منظومة كاملة من الجرارات والعربات، منوهًا بأن 20 جرارا يدخلون الخدمة السنة الجديدة، و10 جرارات كل شهر لنهاية شهر أبريل، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا داخل مصر.

