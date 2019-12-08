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رئيس جامعة المنصورة يتفقد عمليات التطوير بكلية التجارة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 02:24 م
جريدة الدستور
عمرو الحوتى
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تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، عمليات التطوير بمنشآت كلية التجارة الجديدة، برفقة الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة، والدكتور طارق غلوش وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،و الدكتورة سماح حافظ  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد العزيز على حسن  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأسامة موسى أمين عام الجامعة.

وتفقد رئيس الجامعة، خلال الزيارة، أعمال صيانة وتطوير مركز التنمية البشرية، ومبنى الدكتور أبو العلا، والذى يضم مبنى البرامج النوعية الجديدة بالكلية وتضم ٣ مدرجات و٣ قاعات دراسية، وتشمل «DBA» الدكتوراه المهنية فى إدارة الأعمال، «MBA» الماجستير المهنى فى إدارة الأعمال، الماجستير المهنى فى المحاسبة، برنامج التمويل والاقتصاد.

كما تضمنت الجولة، عمليات صيانة وتطوير مدرج الدكتور إبراهيم المهدى، ونظام التكييف المركزى به، بالإضافة إلى قاعات امتحانات الأون لاين، والتى تتسع لـ270 جهاز كمبيوتر.

وأكد الدكتور محمد عطوة، خلال الجولة، أن الكلية تشهد عمليات تطوير مستمرة سواء فى الآتية والمدرجات ووسائل التكنولوجيا لمواكبة التطورات فى وسائل التعليم والتعلم والامتحانات الـ"اون لاين"، والتصحيح الإلكترونى، لضمان العدالة بين الطلاب.

وأضاف أن كلية التجارة هى الكلية الأولى التى تم تكييف جميع مدرجاتها وقاعاتها وتزويدها بـ"داتا شو" متطورةـ لتسمح للطلاب بالحصول على نسخة من المحاضرات بسرعة وسهولة.

وأشار إلى وجود برنامج التمويل والاقتصاد بنظام الساعات المعتمدة، والذى يتيح للطلاب معادلة شهادتهم فى أى مكان بالعالم والعمل فى جميع المؤسسات المالية بمختلف أنظمتها وأنواعها.

رئيس جامعة المنصورة يتفقد عمليات التطوير بكلية التجارة
رئيس جامعة المنصورة يتفقد عمليات التطوير بكلية التجارة
رئيس جامعة المنصورة يتفقد عمليات التطوير بكلية التجارة
رئيس جامعة المنصورة يتفقد عمليات التطوير بكلية التجارة
رئيس جامعة المنصورة يتفقد عمليات التطوير بكلية التجارة
رئيس جامعة المنصورة يتفقد عمليات التطوير بكلية التجارة
رئيس جامعة المنصورة يتفقد عمليات التطوير بكلية التجارة
رئيس جامعة المنصورة يتفقد عمليات التطوير بكلية التجارة

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