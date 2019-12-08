بتكلفة 36 مليون جنيه.. افتتاح مجمع محاكم سمالوط بالمنيا

افتتح المستشار عبد الهادي محروس، مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم ودور الشهر العقاري، والمستشار محمود علاء الدين مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقني ومركز المعلومات، مجمع محاكم سمالوط المقام علي مساحة 2200 متر مربع، بحضور المستشار أشرف عقيل رئيس محكمة المنيا الابتدائية، ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة المنيا نائبا عن المحافظ.



يتكون مبنى مجمع محاكم سمالوط الجديد من ثلاثة أدوار، دور أرضي ودورين علويين، وتشمل المحكمة قاعتي جنائي، ومثلهما مدني، إلي جانب المكاتب الإدارية للمحكمة والنيابة العامة ومقر الشهر العقاري ومحكمة الأسرة، لكل منها مدخل خاص بالإضافة إلى المكتب الأمامي والذي يقدم خدمات مميكنة للمتقاضين والمحامين.



ويوجد بالمبنى ملحق استراحة للقضاة وأعضاء النيابة العامة، ويقع بالجهة الجنوبية للمجمع بمدخل خاص داخل سور المحكمة، ويتكون من دور أرضي وأول علوي ومجهز بالكامل.



تم بناء المبنى تحت إشراف الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم ودو الشهر العقاري، بتكلفة قدرها 36 مليون جنيه واستمر بناؤه 4 سنوات.











