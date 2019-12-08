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رئيس وزراء تركيا السابق يطالب بالتحقيق في أملاك أردوغان
الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:38 م
ياسمين عباس
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طالب رئيس الوزراء التركي السابق داوود أوغلو، بالتحقيق في أملاك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر نبأ عاجل أذاعته فضائية "إكسترا نيوز".
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