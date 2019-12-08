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القبلة

لقاءات نوعية للسيدات بمناطق الوعظ لحملة "حياتك أمانة"

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:31 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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واصلت مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية تنظيم لقاءات متنوعة لتنفيذ فعاليات حملة "حياتك أمانة.. حافظ عليها"، والتي أطلقها المجمع الأسبوع الجاري، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر بتكثيف الجهود التوعوية والانتشار بين الناس وحمايتهم من الأفكار السلبية التي يتعرضون لها.

ونظمت مجموعة من المناطق ومنها منطقة وعظ الاسكندرية، القليوبية، أسيوط، بني سويف مجموعة من اللقاءات، استهدفت اللقاءات الوصول إلى أكبر عدد من السيدات في مختلف أماكن تواجدهن، كما تم عقد الندوات في المدارس ودور الرعاية من أجل حمايتهم من الاستسلام لعوامل اليأس وفقدان الأمل، وتحذيرهم من خطورة التفريط في أنفسهم أو تعريضها لأنواع المخاطر المختلفة، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة بصورة سهلة مبسطة، وتنمية القيم الأخلاقية لديهم، وبث روح الانتماء وحب الوطن، وتحفيز الهمم على الجد والاجتهاد، وبث الأمل في نفوسهم.

وركزت اللقاءات على تحذير السيدات من الاستسلام لكل ما من شأنه أن يعرض حياتهن للخطر أو يصل بهن إلى التفكير الخاطئ الذي يستدرجهن لإهلاك أنفسهم وتدمير مستقبلهن، وتشتيت أسرهن وضياع أطفالهن، حيث تم طرح عدة حلول وتقديم روشتة علاجية لمواجهة المشكلات المختلفة، وذلك من خلال استعراض نظرة الإسلام لهذه الظاهرة الخطيرة والرؤية الشرعية فيها.

كما تناولت اللقاءات أهمية دور المرأة في بناء جيل جديد لديه وعي بكل ما يدور حوله، وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة بشكل فعّال من خلال مناقشة العديد من القضايا المهمة، والرد على أسئلتهن واستفساراتهن المختلفة بصورة سهلة ومبسطة.

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