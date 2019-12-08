باحث: الجماعة الإرهابية تبيح الكذب طوال الوقت (فيديو)

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن الإخواني هيثم أبو خليل، أكبر مثال يدل على التحولات من الأشخاص التي تنقلب على مرجعيها ونقدها للجماعة الإرهابية، لافتًا إلى أن "أبو خليل" تحول لأحد أبواق الجماعة الإرهابية بعدما كان ناقدًا لها.



وأضاف "فرغلي"، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن كل التصورات للإخوان المسلمين الإرهابيين أنهم سيذهبون إلى تركيا وينعمون بالحياة والنعيم وحكم الشعب المصري رافعين الرأس كالأبطال، منوهًا بأنه تصور غريب ومريب.



وأكد أن الجماعة الإرهابية تبيح الكذب طوال الوقت، وقلب الحقائق لاعتبار أنفسهم في حالة حرب مع دولة جاهلة ويجوز هدمها، إلى جانب استخدام أي وسيلة وأسلوب لهدم هذه الدولة.

