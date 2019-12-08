"عبدالعال" يستقبل وفدًا من نقابة المحامين بالإسكندرية

استقبل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وفدا من نقابة المحامين بالاسكندرية ضم الوفد كل من محمود الامير، نقيب محامي الاسكندرية، وسيد نايف عضو النقابة العامة ورئيس لجنة حقوق الانسان بالنقابة العامة للمحامين ومحمد عبدالرحمن، عضو النقابة، وجمال توفيق، عضو النقابة، ورئيس لجنة حقوق الانسان بنقابة الإسكندرية وممدوح إبراهيم وحسني البر وممثل الشباب ايمن سمير البحرواي وشارك في اللقاء الدكتور عفيفى كامل وعدد من النواب المحامين.



من ناحية أخرى، أكد النقيب ان اللقاء ياتي في اطار التعاون بين أهل القانون والسلطة التشريعية مشيرًا إلى أنه باسم أعضاء مجلس النقابة وجه الشكر للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس لدوره الكبير في إقرار قانون المحاماة وهو ما كان له اكبر الاثر في نفوس المحامين مشيدا بدور السلطة التشريعية في دعم ومساندة المحامين.



وأضاف: "ناقشنا مع رئيس المجلس قانون المحاماة وكذلك قانون الإدارات القانونية بالأجهزة والمصالح الحكومية وهو القانون 47 لسنة 1973 ومدى تفعيل هذا القانون".



وطالب أعضاء مجلس النقابة أن يكون لنقابة المحامين تمثيلا مناسبا في كافة المجالس القومية وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي لذوي الإعاقة.