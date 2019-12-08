جامعة جنوب الوادي تحقق مركزًا متقدمًا في تصنيف "جرين مترك"

قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الجامعة حصلت على مركز متقدم في تصنيف "جرين مترك العالمي" الذي يركز على تقييم الجامعات من حيث الالتزام البيئي.



من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن جامعة جنوب الوادي جاءت في الترتيب رقم (473) من بين (780) جامعة عالمية، كما احتلت جامعة جنوب الوادي المركز الخامس على مستوى الجامعات المصرية في التصنيف.



وأشار إلى أن الجامعة تفوقت على (307) جامعات من عدة دول شملت (البرازيل، الهند، تايلاند، كندا، باكستان، رومانيا، تركيا، روسيا، إيطاليا، المجر، إيران، الأردن، أندونيسيا، المكسيك، كازاخستان، الفلبين وغيرها) وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجامعة بشكل مستمر للحصول على مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية.