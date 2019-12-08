برلماني: مصر تعيش العصر الذهبي لمكافحة الفساد

أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، على أن مصر جادة تماما في محاربة الفساد من خلال أطر تشريعية وقانونية ودستورية، منوهًا بما أعلنه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتلقى 750 ألف شكوى سنويا.



وقال في بيان له اليوم، إن مصر تعيش حاليا العصر الذهبي لمكافحة الفساد تحت قيادة الرئيس السيسي، وأن مكافحة الفساد تأتي في المرتبة الأولى لاهتمامات القيادة السياسية.



وأشار الى أن مكافحة الفساد واجب شرعي وضرورة حتمية، ومسؤولية على عاتق كل مواطن مصري وليست حكرا على أحد ويجب على الجميع المشاركة فيه لاقتلاعه.



ولفت أن مصر بعد ثورة 30 يونيو بدأت عهدًا جديدًا في محاربة الفساد، باعتباره ظاهرة خطيرة تؤثر على الاقتصاد الوطني وعلى كافة مناحي الحياة العامة، لذلك هناك ضرورة وطنية للتصدي وقومية للتصدي له.