إعدام طالب والسجن 15 سنة لآخر بتهمة قتل سائق في قنا

عاقبت محكمة نجع حمادي، اليوم الأحد، طالب ثانوية عامة بالإعدام شنقًا، والسجن 15 سنة لآخر، وبراءة متهم ثالث، في قضية قتل سائق وسرقة سيارته بمركز نجع حمادي شمالي قنا.



انعقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ، وعضوية المستشار إسماعيل محمود الفران، والمستشار حسني محمد مهاب، وأمانة سر أبوالمعارف عبدالشافي، ومحمد وزيري واسامة الأمير.



تعود أحداث القضية إلى مايو 2014 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، بلاغًا بالعثور على جثة "سيد أبوالوفا محمود"، سائق، داخل برميل وملقاة في ترعة بنجع حمادي.



وكشفت تحريات المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة "بدري. د. ا" 18 عامًا، طالب ثانوية عامة، "محمود. ر. ع" 17 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي، و"شحاتة. ح. ع"، وأنهم قتلوا المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد.



وأوضحت التحريات، أن هناك شخص أوهم الطلاب بأنه يمتلك امتحانات الثانوية وسيبيعها لهم بمقابل مادي، ففكر الطلاب في سرقة سيارة للذهاب إليه، فطلبا من المجني عليه توصيلهما بحجة أنه سيذهب معهما لتوصيل جهاز عروسة، وفور وصولهما بالقرب من ترعة بنجع حمادي، ضرب المتهمان السائق بالعصا ثم خنقاه بسلك كهربائي حتى فارق الحياة، ثم وضعا جثته في برميل معدني وألقوه في الترعة، وسرقا السيارة سويًا وباعاها للمتهم الثالث.