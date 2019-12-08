سمية الخشاب وأحمد ادم يستعدان لـ "يا تصيب يا تخيب"

تستعد الفنانة سمية الخشاب والفنان احمد ادم لبدء بروفات مسرحيتهم الجديدة "يا تصيب يا تخيب" خلال أيام حيث يسافر فريق العمل الى مدينة الرياض استعدادًا لبدء عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى وينطلق عرض المسرحية فى موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية أيام 12 و13 و14 فى جدة، ويومى 19 و20 فى الدمام.



وعلمت "الدستور" أن المسرحية من المقرر إعادة عرضها فى مصر أوائل العام الجديد، وكان صناع مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، قد طرحوا البوستر الرسمى لها مؤخرا.



مسرحية يا "تصيب يا تخيب"، بطولة الفنان أحمد آدم، الفنانة سمية الخشاب، الفنان سامح حسين، الفنان حجاج عبد العظيم، الفنانة مروة عبد المنعم، الفنان مصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسى وإخراج محسن رزق.