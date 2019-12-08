الأحد 08 ديسمبر 2019 الموافق 11 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ميرهان حسين تطعن على حكم حبسها فى "كمين الهرم"

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:11 م
جريدة الدستور
طباعة
تقدمت الفنانة ميرهان حسين، اليوم الأحد، بطعن على الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الهرم بحبسها أسبوعين، في اتهامها بالاعتداء على موظف عام بالسب والضرب.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الفنانة ميرهان حسين إلى محكمة الجنح، بتهمة القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، كما أحالت ضابطى قسم الهرم بتهمة التعدى عليها وسبها وقذفها.

وشملت أوراق القضية العديد من التفاصيل تنوعت ما بين أقوال الفنانة في التحقيقات، وأقوال ضابطى الهرم "م. ت" و"إ. ب"، فضلًا عن أقوال السجينات اللاتى احتجزن مع الفنانة قبل عرضها على النيابة وأفراد قوة الكمين الذين شاهدوا الواقعة، فضلًا عن فيديو الواقعة الذى تداولته العديد من المواقع الإخبارية.

وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بالفنانة ميرهان حسين عن عدم وجود آثار لـ"هتك عرض"، بينما أكد وجود بعد الإصابات الناتجة عن الضرب بجسم صلب، كما كشف تفريغ الفيديو عن سب وقذف الفنانة ضباط قسم الهرم.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين

تأجيل محاكمة زوجة شادى محمد بتهمة سرقة شقته

منذ ساعتين و 7 دقيقة

أحدث ظهور لـ صابرين "دون حجاب" (صور)

منذ 33 دقيقة

وفاة البرلماني أحمد شرموخ نائب مركز ملوى بالمنيا

منذ يوم

"الحياة مش مستاهلة كل الوجع ده".. هنا شيحة تكشف سر انفصالها عن "فلوكس"

الصور

image description

إطلاق "وايت فراي داي" للترويج لمنتجات دمياط

image description

50.. صورة ترصد فوز الزمالك علي اول أغسطس الانجولى

image description

صور بطولة الجواد العربى لجمال الخيول الأصيلة

image description

صور حفل تتويج ملكة جمال المراهقات 2019

image description

الشوط الثاني من مباراة فوز الأهلي على الهلال السوداني في أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

أحدث ظهور لـ صابرين "دون حجاب" (صور)

تأجيل محاكمة زوجة شادى محمد بتهمة سرقة شقته

أمطار على القاهرة غداً.. والصغرى 15 درجة

مفاجأة.. الموظفة المنتقبة لا تزال مديرة قصر ثقافة كفر الدوار

أيام زمان

خبايا علاقة أم كلثوم بالشيخ كشك.. كان من «سمّيعة الست» ثم هاجمها

هكذا سخر أحمد فؤاد نجم من روبي وعمرو دياب وأم كلثوم.. «بتغني بجسمها»

أخطر 3 شائعات في حياة شريهان.. هل تزوجت جمال مبارك؟

أسرار فريد شوقى.. «سرق وحكم عليه بالسجن وطلق زوجته بعد 11 يومًا لسبب غريب»

نجم الساعة

خبايا علاقة أم كلثوم بالشيخ كشك.. كان من «سمّيعة الست» ثم هاجمها

الصحة

تدابير وقائية لمواجهة "الإنفلونزا"

العناصر الكيميائية في جسم الإنسان تهدد النمو

دراسة: الماريجوانا تساعد فى القضاء على الصداع النصفى

أفضل الفيتامينات والمكملات الغذائية لمكافحة الإجهاد

الرئيس نيوز

دفاع النواب ترفض إعفاء العمد والمشايخ من الخدمة العسكرية

وفاة نائب المنيا.. 11 عضوا غيبهم الموت في 4 سنوات

خريطة سوق الدراما تتغير في 2020.. 5 منتجين جدد يعودون للساحة

"قوى عاملة النواب" تطالب الحكومة بعرض لائحة قانون المعاشات قبل إصدارها

منوعات

مزاد علني لمقتنيات أفلام "حرب النجوم"

شركة تأجير ملابس عبر الإنترنت تجمع 15 مليون دولار لتمويل توسعاتها

منظومة للذكاء الالكتروني تساعد في جهود مكافحة التصحر

قيمتها 120 ألف دولار.. فنان يأكل التحفة الفنية

كشكول

مصرع طفل داخل أسانسير بالمقطم

"النيلي" يصدر 3 توجيهات لضبط العملية التعليمية بمطروح

بمشاركة 16 دولة.. انطلاق الملتقى الثقافي الثاني بـ"إعلام القاهرة" غداً

6 جامعات مصرية ضمن تصنيف 2019 UI Green Metrics

إسلام سياسي

صحيفة "نيويورك تايمز" تكشف تفاصيل جديدة عن مُطلق النار داخل قاعدة عسكرية أمريكية

إطلاق سراح 200 من الدواعش وأفراد عائلاتهم من مخيم الهول

الكاذب.. شاب إخواني يكشف زيف داعية الجماعة "عصام تليمة" عن قيادات الإرهابية

الشيخ محمد حسان يظهر في فيديو جديد بعد غياب طويل

مقالات الرأي
ماجد حبته
فالصو.. اسم على مسمى!
د.أحمد الخميسى
مهلن.. ولاكـن.. إلى متا؟
ماجد حبته
الموساد وتاجر الجنس الأمريكى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ شمس الدين الأنبابى.. رئيس علماء المذهب الشافعى
المزيد

الثقافة

"تداعيات ظاهرة الهجرة غير الشرعية" بثقافة الغربية

الأوبرا تناقش دور السينما والدراما فى محاربة الإرهاب

معرض "جنة واصف" بمركز محمود مختار..الخميس

معرض"أوزير 2019" بمركز محمود مختار.. الخميس

صفحتنا ع الفيس بوك