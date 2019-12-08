ميرهان حسين تطعن على حكم حبسها فى "كمين الهرم"

تقدمت الفنانة ميرهان حسين، اليوم الأحد، بطعن على الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الهرم بحبسها أسبوعين، في اتهامها بالاعتداء على موظف عام بالسب والضرب.



وكانت النيابة العامة قد أحالت الفنانة ميرهان حسين إلى محكمة الجنح، بتهمة القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، كما أحالت ضابطى قسم الهرم بتهمة التعدى عليها وسبها وقذفها.



وشملت أوراق القضية العديد من التفاصيل تنوعت ما بين أقوال الفنانة في التحقيقات، وأقوال ضابطى الهرم "م. ت" و"إ. ب"، فضلًا عن أقوال السجينات اللاتى احتجزن مع الفنانة قبل عرضها على النيابة وأفراد قوة الكمين الذين شاهدوا الواقعة، فضلًا عن فيديو الواقعة الذى تداولته العديد من المواقع الإخبارية.



وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بالفنانة ميرهان حسين عن عدم وجود آثار لـ"هتك عرض"، بينما أكد وجود بعد الإصابات الناتجة عن الضرب بجسم صلب، كما كشف تفريغ الفيديو عن سب وقذف الفنانة ضباط قسم الهرم.