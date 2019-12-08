تأديب رئيسة الشئون القانونية بالإصلاح الزراعي ومساعدها بالفيوم

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 141 لسنة 60 قضائية، بمعاقبة رئيسة الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومدير الإدارة القانونية بمديرية الإصلاح الزراعي بالفيوم، لارتكابهما مخالفات إدارية وقانونية.



أكدت المحكمة عبر حيثيات حكمها صحة ما جاء بتقرير الإتهام بأن المخالفين خلال الفترة من 2016 حتى 2017 لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا قانون الإدارات القانونية والقرارات المنظمة لعملهما.



تضمن الحكم خصم أجر 15 يومًا من راتب "أحمد. ش" مدير الإدارة القانونية بمديرية الإصلاح الزراعي بالفيوم، لإسناده أعمال قانونية للعاملين معه بالإدارة القانونية رغم كونهم من غير المعينين محامين ويشغلون وظيفة أخصائي نظم ولوائح.



وتبين أن المخالف أهمل في الإشراف على أعمال كلًا من "سوسن. ع" و"عبدالرحيم. ع"، أثناء مباشرتهما بعض الدعاوى القضائية مما أدى إلى تقاعسهما عن تحرير مذكرات دفاع الرأي نحو الطعن من عدمه.



وقضت المحكمة بمجازاة "فاطمة. أ"، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والقائم بتسيير عمل رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بغرامة تعادل الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها بعد ثبوت تراخيها في إتخاذ الإجراءات القانونية نحو تغيير المسمى القانوني للعاملين بالإدارة القانونية بوظيفة أخصائي نظم ولوائح إلى محام ثالث.