انطلاق المؤتمر الـ 54 للإحصاء وعلوم الحاسب بجامعة القاهرة غدًا

تنظم كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة المؤتمر السنوي الدولي الرابع والخمسين للإحصاء وعلوم الحاسب وبحوث العمليات الذي يبدأ غدا الاثنين، ويستمر لمدة 3 أيام.



وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة - في بيان اليوم الأحد - إن كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية تسعى إلى الاستمرار في أداء رسالتها وتوظيف الإمكانات والطاقات المتاحة بها على الوجه الأكمل في ظل التطور العلمي والتكنولوجي المتسارع والذي أدي لحدوث تحديات تنافسية كبيرة في مجال التعليم والتدريب، مشيرًا إلى أن الكلية تضم نخبة من الكوادر العلمية والبحثية التي تؤهلها لكي تصبح بيت خبرة للمجتمع المصري في مجال الإحصاء وعلوم الحاسب.



من جانبه، قال الدكتور السيد خاطر عميد كلية الدراسات والبحوث الإحصائية ورئيس المؤتمر إنه سيتم مناقشة العديد من الموضوعات المهمة خلال الجلسات العلمية بجانب الندوات وورش العمل التي تتضمنها أعمال المؤتمر على مدار 3 أيام، ومن بينها: "الابتكار والتنافسية: رؤية مصر 2030"، طوفان الشائعات أسبابها وأساليب المواجهة، تأثير التغيرات المناخية علي البشر، دور السياحة كأداة للسياسة الخارجية المصرية بأفريقيا، التمكين الاقتصادي للمرأة، الجودة ومتطلبات العولمة، ومصر خالية من العشوائيات بحلول 2030.



ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الإعلان عن تنظيم مسابقة بالتعاون مع المؤسسة العربية لعلماء الشباب لاختيار أفضل مقترح لفكرة مبتكرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وسيتم احتضان الفكرة من خلال ريادة العمال وتحويلها لمنتج يخدم المجتمع.