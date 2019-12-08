طلب إحاطة بشأن "اختفاء مصل الإنفلونزا"

تقدم النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن اختفاء تام لمصل الأنفلونزا وجميع نقط مضاد الفطريات، ما تسبب في حالة تذمر بين المواطنين، وعدم تفعيل دور إدارة التنبؤ بنواقص الدواء بوزارة الصحة، خاصة أن المصل هام لفئات مختلفة مثل مرضى الأمراض المزمنة، لما تسببه لهم الأنفلونزا من مضاعفات عند الإصابة وكذلك الأطفال الصغار حديثى الميلاد والذين يعانون من ضعف المناعة، فضلا عن السيدات الحوامل.



وتابع النويشى، فى طلبه، أنه بحسب بيانات المركز القومي للتطعيمات، فإن فيرس الأنفلونزا أحد أمراض الجهاز التنفسى الفيروسية والمعدية فهى واسعة الانتشار وتقدر نسب الإصابة بها بأكثر من 10٪ من سكان العالم سنويًا، وتتسبب الأنفلونزا سنويًا فيما يزيد عن 3 - 5 مليون حالة إصابة خطيرة وحالات وفيات تتراوح بين 250 ألفا إلى 500 ألف حالة وفاة حول العالم.



وأكد وكيل محلية النواب، أن الأكثر عرضه لمخاطر الإصابة بالأنفلونزا هم الأطفال المتراوحة أعمارهم بين ٦ شهور إلى ٥ سنوات وكذلك كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة ويأتى فى مقدمتها مرضى السكر ومرضى الجهاز التنفسى والقلب والعاملين بالحقل الصحى يعدون أيضًا ممن يزيد لديهم عامل الخطورة من الإصابة وترتفع لديهم نسبة حدوث المضاعفات بينهم والسيدات الحوامل، وأن النوعان من فيروسات الأنفلونزا الموسمية A،B هما اللذان ينتشران بين البشر ويتسببان فى الأوبئة والتفشيات، ولهذا السبب تشترط منظمة الصحة العالمية WHO على منتجى اللقاحات أن تدرج هاتين الفئتين من فيروس الأنفلونزا ضمن لقاح الأنفلونزا الموسمية.