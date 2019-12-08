إيقاف مدير مكتب تموين بمنيا القمح عن العمل للإهمال والتقصير

قرر محافظ الشرقية، إيقاف مدير مكتب تموين ملامس بمركز منيا القمح عن العمل، وإحالته للتحقيق للإهمال والتقصير في أداء مهام عمله، وعدم تواجد العاملين بمقر عملهم بالمكتب، الأمر الذي يترتب عليه تدني مستوى الخدمة المقدمة لمواطني القرية.



جاء ذلك خلال جولة المحافظ المفاجئة بالوحدة المحلية بملامس التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح؛ للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين من أبناء القرية وللتعرف على احتياجاتهم.



وجه محافظ الشرقية وكيل وزارة التموين بتفعيل دور لجان المتابعة للمرور على مكاتب التموين ومنافذ تقديم الخدمة للمواطنين لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بها، والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم والقيام بأداء مهامهم الوظيفية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



انتقل محافظ الشرقية لمتابعة سير انتظام العمل بوحدة صحة الأسرة بملامس للتأكد من تواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم، وتقديم خدمة علاجية مميزة للمرضى والمترددين على الوحدة، وتفقد المحافظ المعمل والصيدلية، واطلع على تاريخ صلاحية الأدوية المتواجدة، مشددًا على ضرورة توافر الأدوية اللازمة للمرضى مع مراعاة حفظها بطريقة جيدة.



كما حرص المحافظ على متابعة سير وانتظام العملية التعليمية بقرية ملامس، حيث بزيارة مدرسة السادات الإعدادية بنين للتأكد من التزام هيئة التدريس بمواعيد العمل المحددة وانتظام الطلاب بالفصول المدرسية.



تفقد محافظ الشرقية الفصول المدرسية وقاعات الحاسب الآلي، وشارك الطلاب بعض الحصص المدرسية، واستمع لما قدمه المعلم من شرح لقياس مدى استجابة الطالب، مطالبا الجميع بضرورة الاستفادة من الحصص الدراسية والتزود بالعلم والمعرفة لحصد أعلى الدرجات وتحقيق النجاح.