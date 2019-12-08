الأحد 08 ديسمبر 2019 الموافق 11 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إيقاف مدير مكتب تموين بمنيا القمح عن العمل للإهمال والتقصير

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:59 م
جريدة الدستور
سارة الوردانى
طباعة
قرر محافظ الشرقية، إيقاف مدير مكتب تموين ملامس بمركز منيا القمح عن العمل، وإحالته للتحقيق للإهمال والتقصير في أداء مهام عمله، وعدم تواجد العاملين بمقر عملهم بالمكتب، الأمر الذي يترتب عليه تدني مستوى الخدمة المقدمة لمواطني القرية.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ المفاجئة بالوحدة المحلية بملامس التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح؛ للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين من أبناء القرية وللتعرف على احتياجاتهم.

وجه محافظ الشرقية وكيل وزارة التموين بتفعيل دور لجان المتابعة للمرور على مكاتب التموين ومنافذ تقديم الخدمة للمواطنين لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بها، والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم والقيام بأداء مهامهم الوظيفية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

انتقل محافظ الشرقية لمتابعة سير انتظام العمل بوحدة صحة الأسرة بملامس للتأكد من تواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم، وتقديم خدمة علاجية مميزة للمرضى والمترددين على الوحدة، وتفقد المحافظ المعمل والصيدلية، واطلع على تاريخ صلاحية الأدوية المتواجدة، مشددًا على ضرورة توافر الأدوية اللازمة للمرضى مع مراعاة حفظها بطريقة جيدة.

كما حرص المحافظ على متابعة سير وانتظام العملية التعليمية بقرية ملامس، حيث بزيارة مدرسة السادات الإعدادية بنين للتأكد من التزام هيئة التدريس بمواعيد العمل المحددة وانتظام الطلاب بالفصول المدرسية.

تفقد محافظ الشرقية الفصول المدرسية وقاعات الحاسب الآلي، وشارك الطلاب بعض الحصص المدرسية، واستمع لما قدمه المعلم من شرح لقياس مدى استجابة الطالب، مطالبا الجميع بضرورة الاستفادة من الحصص الدراسية والتزود بالعلم والمعرفة لحصد أعلى الدرجات وتحقيق النجاح.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

أخطر 3 شائعات في حياة شريهان.. هل تزوجت جمال مبارك؟

منذ يوم

"الحياة مش مستاهلة كل الوجع ده".. هنا شيحة تكشف سر انفصالها عن "فلوكس"

منذ حوالي 5 ساعات

4 قتلى بإطلاق نار أمام قصر الرئاسة في المكسيك

منذ ساعتين

تأجيل محاكمة زوجة شادى محمد بتهمة سرقة شقته

الصور

image description

إطلاق "وايت فراي داي" للترويج لمنتجات دمياط

image description

50.. صورة ترصد فوز الزمالك علي اول أغسطس الانجولى

image description

صور بطولة الجواد العربى لجمال الخيول الأصيلة

image description

صور حفل تتويج ملكة جمال المراهقات 2019

image description

الشوط الثاني من مباراة فوز الأهلي على الهلال السوداني في أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

أحدث ظهور لـ صابرين "دون حجاب" (صور)

تأجيل محاكمة زوجة شادى محمد بتهمة سرقة شقته

أمطار على القاهرة غداً.. والصغرى 15 درجة

مفاجأة.. الموظفة المنتقبة لا تزال مديرة قصر ثقافة كفر الدوار

أيام زمان

خبايا علاقة أم كلثوم بالشيخ كشك.. كان من «سمّيعة الست» ثم هاجمها

هكذا سخر أحمد فؤاد نجم من روبي وعمرو دياب وأم كلثوم.. «بتغني بجسمها»

أخطر 3 شائعات في حياة شريهان.. هل تزوجت جمال مبارك؟

أسرار فريد شوقى.. «سرق وحكم عليه بالسجن وطلق زوجته بعد 11 يومًا لسبب غريب»

نجم الساعة

خبايا علاقة أم كلثوم بالشيخ كشك.. كان من «سمّيعة الست» ثم هاجمها

الصحة

تدابير وقائية لمواجهة "الإنفلونزا"

العناصر الكيميائية في جسم الإنسان تهدد النمو

دراسة: الماريجوانا تساعد فى القضاء على الصداع النصفى

أفضل الفيتامينات والمكملات الغذائية لمكافحة الإجهاد

الرئيس نيوز

دفاع النواب ترفض إعفاء العمد والمشايخ من الخدمة العسكرية

وفاة نائب المنيا.. 11 عضوا غيبهم الموت في 4 سنوات

خريطة سوق الدراما تتغير في 2020.. 5 منتجين جدد يعودون للساحة

"قوى عاملة النواب" تطالب الحكومة بعرض لائحة قانون المعاشات قبل إصدارها

منوعات

مزاد علني لمقتنيات أفلام "حرب النجوم"

شركة تأجير ملابس عبر الإنترنت تجمع 15 مليون دولار لتمويل توسعاتها

منظومة للذكاء الالكتروني تساعد في جهود مكافحة التصحر

قيمتها 120 ألف دولار.. فنان يأكل التحفة الفنية

كشكول

مصرع طفل داخل أسانسير بالمقطم

"النيلي" يصدر 3 توجيهات لضبط العملية التعليمية بمطروح

بمشاركة 16 دولة.. انطلاق الملتقى الثقافي الثاني بـ"إعلام القاهرة" غداً

6 جامعات مصرية ضمن تصنيف 2019 UI Green Metrics

إسلام سياسي

صحيفة "نيويورك تايمز" تكشف تفاصيل جديدة عن مُطلق النار داخل قاعدة عسكرية أمريكية

إطلاق سراح 200 من الدواعش وأفراد عائلاتهم من مخيم الهول

الكاذب.. شاب إخواني يكشف زيف داعية الجماعة "عصام تليمة" عن قيادات الإرهابية

الشيخ محمد حسان يظهر في فيديو جديد بعد غياب طويل

مقالات الرأي
ماجد حبته
فالصو.. اسم على مسمى!
د.أحمد الخميسى
مهلن.. ولاكـن.. إلى متا؟
ماجد حبته
الموساد وتاجر الجنس الأمريكى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ شمس الدين الأنبابى.. رئيس علماء المذهب الشافعى
المزيد

الثقافة

"تداعيات ظاهرة الهجرة غير الشرعية" بثقافة الغربية

الأوبرا تناقش دور السينما والدراما فى محاربة الإرهاب

معرض "جنة واصف" بمركز محمود مختار..الخميس

معرض"أوزير 2019" بمركز محمود مختار.. الخميس

صفحتنا ع الفيس بوك