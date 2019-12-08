ضبط 224 سلاحًا وتنفيذ 82 ألف حكم قضائى

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات موسعة بمختلف مديريات الأمن، وتمكنت من ضبط 224 سلاحًا، وتحرير 302 قضية مخدرات، وتنفيذ 82021 حكمًا قضائيًا متنوعًا، خلال 24 ساعة.



وأسفرت الحملات أيضًا عن ضبط تشكيلين عصابيين ضما 7 متهمين، وضبط 68 متهمًا هاربين، و24 بلطجيًا، و251 دراجة نارية مخالفة، و31 ألفًا و710 مخالفات مرورية متنوعة.



يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

