غدا.. انطلاق فعاليات معرضي "فود إفريقيا" و"باك بروسيس"

تنطلق غدًا الاثنين، بمركز مصر للمعارض الدولية، فعاليات المعرض الدولى "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى، والذى تستضيفه مصر ولأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



ينظم المؤتمر هيئة معارض "دوسلدورف"، بالتعاون مع كل من شركتي "كونسبت وأي إف بي" والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وذلك بالتزامن مع المعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فود افريكا" فى دورته الخامسة، ومن المقرر أن يفتتح فعاليات المعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقه وزراء التجارة والصناعة، والتموين، والتجارة الداخلية.



يشارك فى فعاليات المعرضين، 410 شركة عارضة محلية وعالمية تمثل 25 دولة، إلى جانب أكثر من 500 مشتري دولي يمثلون 60 دولة من أوروبا وإفريقيا وأمريكا والشرق الأقصى والدول العربية، فضلا عن مشاركة 11 دولة بأجنحة رسمية وهى الإمارات وفرنسا وبنجلاديش والسعودية وبيلاروسيا وألمانيا والهند وإسبانيا والبرازيل وإندونيسيا والصين.



وفى هذا الإطار، أكد الدكتور عمرو طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن استضافة مصر لمعرض "باك بروسيس" لمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، يمثل نقطة انطلاق حقيقية للمنتجات المصرية لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، حيث يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين أسواق كافة الدول المشاركة بالمعرض، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت تنسيق تام بين الجانبين المصرى والألمانى لمتابعة الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لهذا الحدث الدولى الهام، ومنها لقاء وزير التجارة والصناعة برئيس هيئة معارض دوسلدورف خلال شهر فبراير الماضى، فضلا عن التواصل الدائم بين المركز والشركة المنظمة للمعرض والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة.



وأشار المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، إلى أنه سيشارك بالمعرض، الطلبة الفائزون بمسابقة "باك ديزاينر 2019"، والتى نظمها المركز بالتعاون مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" ومؤسسة التغليف اللبنانية وحاضنة أعمال رواد النيل، لافتا إلى أن المسابقة استهدفت تحفيز شباب المصممين المصريين من طلاب الكليات الفنية لعرض وتنفيذ إبداعاتهم أمام المجتمع الصناعي المصري.



ولفت طه، إلى أنه قد تقدم لهذه المسابقة والتى تم إطلاقها خلال شهر أبريل الماضى، 165 طالبا وطالبة من أكثر من 10 كليات فنية مصرية قدموا 195 تصميمًا، حيث تم تصفية الأعمال المتقدمة من قبل خبراء فى مجال التصميم وريادة الأعمال، ليحصل 29 طالبا وطالبة على منحة حاضنة أعمال رواد النيل والتى تؤهلهم إلى إنشاء شركات تصميم متخصصة، مشيرا فى هذا الإطار إلى قيام المركز أيضا بالتشبيك بين أكثر من 15 طالبا وعدد من الشركات فى قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل لتنفيذ أعمالهم.



يذكر أنه من المقرر أن يعقد على هامش فعاليات المعرضين، العديد من الفعاليات، حيث سيتم عقد جلسات نقاشية بمشاركة عدد كبير من الوزراء ورجال الأعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجالات الغذاء والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والكيماوية، للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة التعبئة والتغليف، فضلا عن جلسات خاصة حول صناعة التمور في إفريقيا ومستقبل صناعة الأسماك في مصر ودور الجهات المانحة والمساعدات التقنية في تطوير قطاع التصنيع الغذائي، ومن المقرر أن يشارك عدد من رؤساء الهيئات والجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة كمتحدثين فى الجلسات النقاشية.

