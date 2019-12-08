ضبط 3 عناصر إجرامية أثناء بيعهم مواد مخدرة على عملائهم

تمكن ضباط مباحث مكافحة المخدرات بالقاهرة، من القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 350 جرام هيروين وحشيش قبل بيعها على عملائهم.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغًا بحيازة 3 أشخاص مواد مخدرة وبيعها على عملائهم بقصد الاتجار، فانتقلت قوة أمنية إلى المكان، وتم ضبط 3 من العناصر الإجرامية وبحوزتهم كمية لمخدر الهيروين وزنت 280 جرامًا، كمية من مخدر الحشيش وزنت 90 جرامًا، مبالغ مالية، و5 هواتف محمول، وميزان.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

