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محافظات

رفع القمامة وتغطية أسلاك أعمدة الإنارة المكشوفة في الشرقية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:52 م
جريدة الدستور
سارة الوردانى
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شنم اللواء ضياء الدين أبو العزم، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، حملة موسعة، بالتنسيق مع قسمي الإشغالات والإزالات، لرفع جميع المخالفات بطريق تل حوين، بني شبل من الأخشاب المستخدمة في مكامير الفحم، وتم التنبيه المشدد على أصحاب المكامير المخالفة بإزالتها خلال 3 أيام، كما تم رفع تجمعات القمامة بالطريق، تغطية الأسلاك المكشوفة بأعمدة الإنارة.

وكان محافظ الشرقية قد قام بجولة مفاجئة صباح اليوم بمركز الزقازيق، حيث تلاحظ له عدم تغطية أعمدة الإنارة من أسفل وبروز الأسلاك منها؛ مما يعرض أرواح المواطنين للخطر، بالإضافة إلى وجود مكامير فحم على جانبي طريق تل حوين - بني شبل، ليتم معاينة المكان، ويرصد المخالفات المذكورة ويأمر برفعها فورًا.

وقد شن رئيس المركز بالتنسيق مع قسمي الإشغالات والإزالات، حملة مكبرة لتنفيذ تعليمات المحافظ ورفع المخلفات من على جانبي طريق تل حوين - بني شبل، وتغطية أعمدة الإنارة من أسفل حفاظًا على أرواح المواطنين، وإعطاء مهلة 72 ساعة لأصحاب المكامير المخالفة لإزالتها من على جانبي الطريق.
رفع القمامة وتغطية أسلاك أعمدة الإنارة المكشوفة في الشرقية
رفع القمامة وتغطية أسلاك أعمدة الإنارة المكشوفة في الشرقية

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