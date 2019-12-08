قرار جمهورى بتعيين حمدى شعبان عميدًا لنوعية طنطا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين الدكتور حمدي إسماعيل عبد العزيز شعبان، عميدًا لكلية التربية النوعية بجامعة طنطا.



يذكر أن الدكتور حمدي شعبان حصل على بكالوريوس الطبيعة والكيمياء من جامعة الزقازيق عام 1985م، وعُين مدرسًا عام 2001م، ثم حصل على درجة ماجستير المناهج وطرق التدريس من جامعة القاهرة بعنوان "تقويم برنامج شعبة أمناء المعامل بالمدارس الثانوية الزراعية في ضوء اكتساب الطلاب المهارات العملية اللازمة لعملهم كأمناء معامل الكيمياء بمدارس الثانوية العامة" عام 1992م.



كما حصل على درجة دكتوراه تكنولوجيا التعليم من جامعة المنوفية بعنوان "برنامج مقدم لتطوير تدريس الكيمياء لتنمية الفكر العلمي والاتجاهات العلمية لدى طلاب مرحلة الثانوية العامة باستخدام الكمبيوتر 250" عام 1996م، وتدرج في الوظائف العلمية حتى حصل على درجة أستاذ عام 2015م، كما تولى رئاسة قسم تكنولوجيا التعليم ثم منصب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.