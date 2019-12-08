استرداد ٢ مليون فدان من أملاك الدولة بالمحافظات

شدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة توجيه اهتمام خاص بمتابعة إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة وتقنين أوضاع الأراضي وتشجيع المواطنين علي التقدم بطلبات للتصالح، موضحا أنه تم استرداد حوالي ٢ مليون فدان من أملاك الدولة على مستوى المحافظات والرصد السريع لأي تعديات وإزالتها في المهد.



وأشار وزير التنمية المحلية، خلال كلمته في ختام ورشة عمل للمحافظين الجدد، إلى أهمية دور قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة في معاونة المحافظين لرصد أي مخالفات ومكافحة الفساد، موضحا أن القطاع يقوم بنوعين من التفتيش، الأول هو التفتيش المنظم بالتنسيق مع المحافظات لمتابعة الخطط الاستثمارية وتذليل أية عقبات تعترض التنفيذ وموقف تقديم الخدمات وحل شكاوى المواطنين، وفيما يخص النوع الثاني من التفتيش، قال شعراوي إنه خاص بالتفتيش المفاجئ لمتابعة حل بعض الشكاوى المتكررة.



وقال الوزير، إن ورشة العمل تأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك فيها المحافظون الجدد وهم الدكتور طارق راشد، محافظ الغربية، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء خالد شعيب محمود محافظ مطروح، واللواء أشرف غريب محافظ قنا، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، واللواء أشرف عطية عبدالباري محافظ أسوان، ومحافظ البحر الأحمر، واللواء إبراهيم أحمد شهاوي محافظ المنوفية والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واللواء أسامة محمد القاضي محافظ المنيا، والدكتور أيمن مختار عبدالمنعم محافظ الدقهلية.

