مصنعو الورق يطالبون بفرض 30% رسوم حماية على المنتج المستورد

طالب مصنعو الورق المحليين بضرورة فرض رسوم حماية قدرها 30% على الأوراق المستوردة لحماية المنتج المحلى، وأن يتم قصر استيراد ورق الصحف على الصحف المصرية فقط أو من يمثلها.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، المنعقد اليوم برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، وبحضور وزير الصناعة والتجارة، لمناقشة المشكلات التى تواجه صناعة الورق وصناعة محلية استراتيجية لإنتاج الورق اللازم لطباعة الكتاب المدرسى المستخدم فى العملية التعليمية وما تتعرض له من أزمات فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعى والضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة.



وأوضح محمد عبد الرحيم حسين، رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية، أن مصانع الورق المصرية تعانى من ارتفاع أسعار الغاز والطاقة، مطالبا بخفض أسعار الغاز المصانع وفرض رسوم حماية على المنتج المستورد لحماية المنتج المحلى، حيث ينخفض سعر المنتج المستورد عن المحلى بشكل ملحوظ.



وقال جمال السعودى، رئيس الشركة المصرية لصناعة الورق، إن الشركة نجحت فى تغطية احتياجات السوق المحلية من ورق الكارتون والتغليف بعد تحرير سعر الصرف، مؤكدا أن الحرب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية أثرت على أسعار الورق فى أوروبا، حيث انخفضت الأسعار بشدة فى دول أوروبا ووصل سعر طن ورق الدشت إلى 30 دولارا فى حين أن سعره فى مصر بلغ 2000 جنيه.