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وفد صناعى من بيلاروسيا يزور اقتصادية قناة السويس

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 11:55 ص
جريدة الدستور
بورسعيد/شيماء رشاد
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استقبل المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، وفدًا من بيلاروسيا برئاسة سيرجي ترنتيف، سفير بيلاروسيا لدى القاهرة، وشركات صناعية من بيلاروسيا، لبحث فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية، خاصة في شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية.

وخلال الاجتماع عرض المهندس زكي، آخر المستجدات بالمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، تزامنا مع تشغيل الأرصفة الجديدة في ميناء شرق بورسعيد، والتي تخدم المنطقة الصناعية، فضلا عن تشغيل أنفاق بورسعيد الجديدة والتي من شأنها تسهيل انتقال الأفراد والبضائع من شرق لغرب القناة، وكذلك من المنطقة الصناعية والميناء لمدن الدلتا والسوق المحلية.

كما تم شرح عرض تقديمي عن أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية، خاصة شرق بورسعيد، وكذلك الحوافز الجمركية والضريبية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وعقب اللقاء تحرك الوفد الروسي لزيارة شرق بورسعيد والأنفاق، وكذلك الأرصفة الجديدة بالميناء وساحات التداول الملاصقة لها.
وفد صناعى من بيلاروسيا يزور اقتصادية قناة السويس
وفد صناعى من بيلاروسيا يزور اقتصادية قناة السويس

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