وزير التنمية يوجه 5 رسائل للمحافظين في ختام ورشة العمل

وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين الجدد، خلال كلمته في ختام ورشة عمل للمحافظين الجدد، بإيجاد طرق غير تقليدية لحل مشكلة الصرف الصحي بالقرى، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والاهتمام بالمشاركة المجتمعية في بعض القرى.



وطالب الوزير بالاهتمام بملف النظافة وتحسين المستوى بشوارع المحافظات، وتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص العاملة على أرض المحافظات، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وتشجيع مبادرات الشباب خاصة مع وجود مصادر متعددة بالوزارة مثل صندوق التنمية المحلية ومبادرة "مشروعك" بالوزارة، بما يعود بالنفع في النهاية على تحسين مستوى تلك الخدمة التي تهم المواطن المصري.



كما طالب من المحافظين الجدد بتفعيل فرق التدخل السريع للإزالة الفورية للقمامة من الشوارع والميادين وإحداث نقلة نوعية في مجال النظافة.