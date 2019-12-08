المالية: نستهدف خفض الدين العام إلى 83%

قال وزير المالية، خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية، اليوم الأحد، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، إن الاستقرار السياسي مرتبط بالاستقرارين الاقتصادي والأمني، وضمان تحقيق تحسن مستمر على كل المستويات.



وأشار إلى أن العالم شهد العديد من ثورات الشعوب؛ بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، كما أوضح أن الاستقرار الاقتصادي له أثر كبير على الاستثمار المحلي والأجنبي، لافتًا إلى أن الجهاز المصرفي يعد من أكثر الأجهزة المؤثرة.



وقال إن عجز الموازنة انخفض 8.2% والمستهدف أن يصل إلى 7.2% خلال العام المالي القادم، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق فائض أولي 2% لأول مرة منذ 20 عام.



وأوضح أن الدين العام الحكومي انخفض إلى 90.2% في العام المالي السابق، والمستهدف أن يكون 83% في العام المالي الجاري، كما لفت إلى تراجعت معدلات التضخم بشكل كبير، وارتفاع معدل النمو من 4% في 2014 والمستهدف العام الجاري 6% ومستهدف 7% خلال 2022، كما تابع أنه تم خفض الدعم على المحروقات والطاقة، ما زاد الإنفاق على الصحة والتعليم إلى 210 مليارات جنيه في 2019.



واختتم إلى أنه تم تنفيذ برنامج طموح للإسكان الاجتماعي خلال السنوات الأربع الماضية، وأشاد بقيام القطاع المصرفي بمنح تمويلات لازمة لقيام المشروعات، والنهضة الاقتصادية، والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية، لافتًا إلى أن وزارة المالية والبنك المركزي عملا في سياق فريق عمل متكامل.