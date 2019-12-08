ختام فعاليات دورة محاكاة المحليات بوفد الفيوم

اختتمت لجنة الشباب بحزب الوفد بالفيوم فعاليات الدورة التدريبية عن محاكاة المحليات تحت إشراف عبدالعظيم الباسل رئيس اللجنة العامة للوفد بالفيوم وعضو الهيئة العليا للحزب وبحضور أسامة أحمد رئيس لجنة الشباب بوفد الفيوم وبالتعاون مع مركز خدمات للتنمية وبرنامج دورنا.



وشملت التدريبات ورشة محاكاة عن المحليات لعدد كبير من شباب وفتيات المحافظة تم خلالها التدريب على دور عضو المحليات سواء بالقرية أو الحى أو المركز وشرح الدور الرقابى ووضع الخطط التنموية والمشاركة في بناء وتنمية المجتمع الذي يمثله عضو المحليات.



وأكد الباسل استمرار الحزب فى تقديم الدورات والورش لشباب الحزب وبحضور مجموعات من شباب المحافظة فى إطار التواصل مع الشارع واستمرار دور التثقيف السياسي الذي يقوم به الحزب بالفيوم.



وأضاف أسامة أحمد، رئيس لجنة الشباب، أن الحزب سوف يقوم بتنفيذ ورشة أخرى عن المحليات يوم الجمعة القادمة تحت عنوان معسكر اليوم الواحد بحضور عدد من الخبراء فى مجال المحليات والتثقيف السياسي وذلك بمقر الحزب بالمحافظة وعقب انتهاء الورشة قام رئيس اللجنة العامة للوفد بالفيوم بتسليم الشهادات للمشاركين في الورشة.