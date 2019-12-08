"دفاع النواب" ترفض تعديلات قانون العمد والمشايخ لمخالفة الدستور

رفضت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالإجماع مشروع قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ، مقدم من النائب ممدوح مقلد وكيل اللجنة ومزكي من أكثر من 60 نائبا آخرين.



جاء رفض اللجنة بعد مناقشة مشروع القانون في اجتماعها اليوم وبعد رفض كافة الوزارات المعنية وعلي رأسها ممثل وزارة الدفاع في اجتماع اللجنة وممثل وزارة الداخلية ورفض أعضاء اللجنة بالإجماع بعد الاستماع إلى مسببات رفض كل من وزارتي الداخلية والدفاع.



ومن جانبه قال اللواء كمال عامر، رئيس اللجنة إن اللجنة رفضت مشروع القانون لتعارضه مع الدستور في مادته رقم 86 والتي تؤكد على أن الجندية شرف وأن الخدمة العسكرية واجب قومي وشرف لا يدانيه شرف آخر وذلك رفضت اللجنة مشروع القانون والذي جاء في مادة وحيدة لاستبدال الفقرة الأخيرة من المادة 3 من النص الحالي للقانون ونص التعديل على أنه يجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبنود من الثالث وحتى البند السادس والبند الثامن إذا لم يتوافر في أي من المتقدمين لشغل الوظيفة.