هنا شيحة بجامعة قناة السويس للحديث عن "السينما والمجتمع"

تنظم جامعة قناة السويس، ندوة عن دور السينما فى المجتمع، وذلك يوم الخميس ١٢ ديسمبر الحالى، بقاعة الاحتفالات الكبرى، وذلك فى ضوء التعاون بين الجامعة وأكاديمية الفنون، تحت رعاية الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وتعد ندوة «دور السينما فى المجتمع»، التي يتحدث فيها المخرج وائل إحسان، والفنانة هنا شيحة، أولى ندوات التعاون المشترك بين جامعة قناة السويس وأكاديمية الفنون، وذلك لنشر الثقافة الفنية الراقية بين الشباب والفتيات وإظهار أثر الفنون على تكوين الفكر الإنساني.



يحاضر فى الندوة، الدكتورة نبيلة حسن والسيناريست ناصر عبد الرحمن، والمخرج وائل إحسان، والفنانة هنا شيحة.