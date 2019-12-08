تفريغ 6001 طن رخام وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن، اليوم الأحد، 24 سفينة.



حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وغادر الميناء 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.



كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين بضائع عامة، وهما السفينة MILAC، والتي ترفع علم كومورس وذلك لتفريغ 6001 طن رخام بالميناء ويبلغ طولها 96 مترا والغاطس 6.6 مترا والسفينة LADY AYSE، والتي ترفع علم بنما، وذلك لتفريغ 3844 طن حديد ويبلغ طولها 138 مترا والغاطس 5.6 مترا، وغادر الميناء سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وبضائع عامة.



وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.