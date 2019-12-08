الأحد 08 ديسمبر 2019 الموافق 11 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يطالب الحكومة بعرض لائحة قانون المعاشات قبل إصدارها

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 11:43 ص
النائب محمد وهب الله،
النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
طالب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بضرورة عرض اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على لجنة القوى العاملة بالبرلمان.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها.

وطالب النائب محمد وهب الله مجلس الوزراء بعدم التوقيع على مشروع اللائحة التنفيذية وإصدارها إلا بعد العرض علي لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وذلك وفقا لاتفاق اللجنة مع وزيرة التضامن الاجتماعي أثناء مناقشات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في اللجنة.

كما طالب وهب الله، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة عرض موقف تنفيذ الحكم القضائي الخاص بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وموافاة اللجنة بموعد صرف هذه العلاوات.

وتوافق أعضاء لجنة القوي العاملة مع طلب النائب محمد وهب الله، بخصوص عرض مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبخصوص صرف العلاوات الخمسة.

من جانبه، عقب اللواء محمد درويش، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، موضحا أنه سيتواصل مع الوزارة بخصوص اللائحة التنفيذية لمعرفة ما إذا كانت اللائحة انتهت أم لا، أما بالنسبة لحكم الخمس علاوات فتم إرساله لجمعية الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، ومسببات الحكم وتفسيره كان جليا.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

قتيلان بانقلاب سيارة في ترعة المريوطية

منذ حوالي 15 ساعة

أخطر 3 شائعات في حياة شريهان.. هل تزوجت جمال مبارك؟

منذ حوالي 5 ساعات

34 قتيلاً بحريق مصنع في الهند

منذ يوم

انفراد.. الباز يكشف تفاصيل حصول الأجير أيمن نور على الجنسية التركية فى "90 دقيقة" الليلة

الصور

image description

إطلاق "وايت فراي داي" للترويج لمنتجات دمياط

image description

50.. صورة ترصد فوز الزمالك علي اول أغسطس الانجولى

image description

صور بطولة الجواد العربى لجمال الخيول الأصيلة

image description

صور حفل تتويج ملكة جمال المراهقات 2019

image description

الشوط الثاني من مباراة فوز الأهلي على الهلال السوداني في أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

مفاجأة.. الموظفة المنتقبة لا تزال مديرة قصر ثقافة كفر الدوار

5 يناير موعد تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى بالعبور الجديدة

عمدة نجريج يكشف تفاصيل جديدة حول أزمة معهد محمد صلاح الأزهري

أخطر 3 شائعات في حياة شريهان.. هل تزوجت جمال مبارك؟

أيام زمان

هكذا سخر أحمد فؤاد نجم من روبي وعمرو دياب وأم كلثوم.. «بتغني بجسمها»

أخطر 3 شائعات في حياة شريهان.. هل تزوجت جمال مبارك؟

أسرار فريد شوقى.. «سرق وحكم عليه بالسجن وطلق زوجته بعد 11 يومًا لسبب غريب»

عبدالحليم حافظ يحكي أول قصة حب في حياته.. «تخيلت نفسي مع أم زميلي في الملجأ»

نجم الساعة

أخطر 3 شائعات في حياة شريهان.. هل تزوجت جمال مبارك؟

الصحة

تدابير وقائية لمواجهة "الإنفلونزا"

العناصر الكيميائية في جسم الإنسان تهدد النمو

دراسة: الماريجوانا تساعد فى القضاء على الصداع النصفى

أفضل الفيتامينات والمكملات الغذائية لمكافحة الإجهاد

الرئيس نيوز

مفاجأة.. كم أنفق المصريون فى "الجمعة السوداء؟

خاص| توقعات متفائلة لفوائد الدين العام في الموازنة الجديدة

كريم السقا: منتدى شباب العالم أصبح ملتقى اقادة الغد

"قسط شبكتك".. مبادرة جديدة لإنهاء ركود الذهب

منوعات

شركة تأجير ملابس عبر الإنترنت تجمع 15 مليون دولار لتمويل توسعاتها

منظومة للذكاء الالكتروني تساعد في جهود مكافحة التصحر

قيمتها 120 ألف دولار.. فنان يأكل التحفة الفنية

"فيفا" تهنئ صلاح بمئويته الأولى مع ليفربول

كشكول

بالصور.. تكريم "كشك" ومدرسة الصردي لحصولها على الجائزة الدولية ISA

"تعليم المنوفية" ينظم معرضاً للعلوم والهندسة (ايسيف)

"خريجي الأزهر" توزع ألف قطعة ملابس على أسر حي الأسمرات (صور)

في اليوم الثالث.. قافلة جامعة القاهرة الشاملة تجري الكشف على 1401 بحلايب

إسلام سياسي

إطلاق سراح 200 من الدواعش وأفراد عائلاتهم من مخيم الهول

الكاذب.. شاب إخواني يكشف زيف داعية الجماعة "عصام تليمة" عن قيادات الإرهابية

الشيخ محمد حسان يظهر في فيديو جديد بعد غياب طويل

الخلافات تضرب البرلمان التونسي بسبب حركة النهضة

مقالات الرأي
ماجد حبته
فالصو.. اسم على مسمى!
د.أحمد الخميسى
مهلن.. ولاكـن.. إلى متا؟
ماجد حبته
الموساد وتاجر الجنس الأمريكى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ شمس الدين الأنبابى.. رئيس علماء المذهب الشافعى
المزيد

الثقافة

"طریق المواكب الكبرى- نقوش واكتشافات" بمكتبة الإسكندرية

للمرة الرابعة.. "الثقافة" تستعيد مخطوطا نادرا من التراث المفقود

ياسر الزيات في ندوة شعرية بآفاق اشتراكية الأربعاء

نشرة "الدستور".. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك