جامعة أسيوط وشيكاغو تبحثان سبل التعاون المشترك

عقد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، اجتماعًا ثنائيًا جمعه مع الدكتور كينيث بولونسكي، نائب رئيس جامعة شيكاغو للشئون الطبية والبيولوجية ورئيس القطاع الصحي بالجامعة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعتين.



وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن زيارته لجامعة شيكاجو تأتي في إطار رحلته التي بدأها للولايات المتحدة الأمريكية والتي تستغرق عدة أيام، وعن اختياره لجامعة شيكاجو أوضح الدكتور طارق الجمال أن جامعة شيكاجو تتمتع بمكانة متميزة بين أفضل الجامعات المتقدمة على مستوى العالم، حيث تحتل المركز التاسع بين أفضل جامعات العالم وفقًا لتصنيف QS البريطاني، كما تعد من أفضل الجامعات الأمريكية تقدمًا في المجال الطبي.



وأشار الدكتور طارق الجمال إلى أن دكتور بولونسكي من أصل جنوب أفريقي، وكان يشغل منصبًا سابقًا كرئيس لأقسام الباطنة في جامعة واشنطن سانت لويس بولاية ميسوري لمدة إحدى عشر عاما متتالية، قبل أن يتولى منصبه الحالي كنائبًا لرئيس جامعة شيكاجو منذ تسعة سنوات وحتى الآن، والذي أعرب خلال الاجتماع عن تقديره لجامعة أسيوط لما تتميز به من عراقة في التاريخ والإنشاء، وما أسسته من منظومة طبية ضخمة والتي نجحت في تقديم خدمات طبية متقدمة ورائدة في عدد من التخصصات.



وكشف الدكتور طارق الجمال أن محاور اللقاء تضمنت سبل التعاون بين الجامعتين في تبادل طلاب السنوات النهائية والتدريب في بعض المجالات، كما تناول التعاون في المجال البحثي وخاصةً الدراسات المتخصصة في مجال البيولوجيا الجزيئية، إلى جانب مناقشة إمكانية إنشاء مركز أو فرع تعليمي لجامعة شيكاجو.



وذلك في ضوء سعي الجامعة لتأسيس مركزا تعليميا تابعا لها في أحد الدول الأفريقية ليكون امتدادا لما تقدمه من خدمات تعليمية وبحثية في مختلف المجالات وتنفيذيًا لاستراتيجيتها الساعية إلى التواجد بقوة وفاعلية على المستوى العالمي، وهو ما بدأته بالفعل بامتلاك خمسة أفرع تعليمية تابعة لجامعة شيكاجو في مختلف دول العالم.



وأضاف أنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التواصل المتبادل بين الجامعتين وذلك لإبرام مذكرة تفاهم عامة تكون أساسًا لفتح مزيد من أبواب التعاون العلمي والبحثي في عدد من المجالات.