شادى محمد يصل جلسة محاكمة زوجته بتهمة سرقة شقته

وصل، منذ قليل، شادي محمد، لاعب نادي الأهلي السابق، إلى محكمة جنح مدينة نصر، لحضور جلسة محاكمة زوجته و3 آخرين بتهمة سرقة شقته.



وكانت النيابة استمعت لأقوال اللاعب شادى محمد، واتهم زوجته بسرقة شقته أثناء وجوده في مدينة شرم الشيخ، فقد اكتشف عقب عودته من السفر اختفاء مبلغ كبير، وميداليات ودروع حصل عليها من الأهلي والمنتخب، إضافة إلى وسام الجمهورية.



وأجرت النيابة معاينة للشقة وتفريغ الكاميرات وسؤال الشهود المتواجدين بعمارة لاعب الأهلى السابق، وتحرر المحضر رقم 16276 لسنة 2019 قسم أول مدينة نصر، وتولت النيابة التحقيق.