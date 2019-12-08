البنوك تصعد ببورصة البحرين فى مستهل التعاملات

صعد المؤشر العام لسوق البحرين المالية، لدى مستهل تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 0.15%، رابحا نحو 2.38 نقطة، ليصل إلى مستوى 1549.70 نقطة، مدفوعا بالصعود الواضح لقطاع البنوك التجارية.



وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات على حوالي 5.8 مليون سهم، بقيمة بلغت نحو 1.8 مليون دينار.



وقاد الارتفاع ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة ارتفاع سجلت 10.27%، مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 10.27%، فيما تراجع قطاع الاستثمار طفيفًا لم تتجاوز نسبته 0.44% مدفوعا بالضغوط البيعية على أسهم مجموعة "جى إف إتش المالية"، والتى هبطت بنسبة بلغت نحو 0.42%.