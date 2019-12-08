إزالة 400 متر تعديات على الجبانة العمومية في إدفو

أوضح العميد عبد الرحمن عامر، رئيس مركز ومدينة إدفو، أن الوحدة المحلية قامت بحملة لفصل الحد المساحي للجبانة العمومية للمدينة، والذي نتج عنه اكتشاف بعض التعديات على مساحة 400 م2، وتمت الإزالة الفورية لها، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أصحاب التعدي.



وأشار، إلى أن الحملة جاءت لتلبية شكوى الأهالي وتضررهم من التعديات على حرم الجبانة، حيث تمت بمشاركة مساعد رئيس المجلس ومسئولي فرع الهيئة العامة للمساحة المصرية، بالإضافة رؤساء الأحياء والتفتيش والمتابعة، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات والأدوات الثقيلة المستخدمة في الإزالة وهدم المباني.



وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، للمسئولين التنفيذيين بضرورة النزول والمرور الميداني اليومي لتطبيق منظومة المتابعة المستمرة على جميع القطاعات الخدمية، وتحقيق التواصل والالتحام المباشر بالمواطنين للتعرف على مشاكلهم ومطالبهم وإيجاد الحلول السريعة لتلبيتها، مع إزالة أية تعديات ورفع أية إشغالات أولًا بأول للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري بمختلف المراكز والمدن.