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اقتصاد

محمد سعدالدين: السيسى أنقذ الصناعة من الانهيار

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 11:36 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد - أسماء إبراهيم
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قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، إن مبادرات الحكومة الأخيرة لدعم قطاع الصناعة أنقذت آلاف المستثمرين من الإفلاس وفتحت شهية رجال الصناعة والإنتاج لتوسعات جديدة كانت متشوقة لمناخ جاذب يؤمن بأهميتها.

وشدد "سعد الدين" بأن هذه المبادرات تعكس رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى التى وعد بها ممثلو رجال الصناعة والقطاعات الإنتاجية خلال اجتماعاته الأخيرة بهم، مؤكدًا أنه بدون الصناعة المحلية والإنتاج والتصدير لن يكون هناك اقتصاد قوى.

وتوقع رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات أن عام 2020 المقبل سيكون عاما للصناعة الوطنية وستسهم مبادرة البنك المركزى الأخيرة لدعم وتمويل القطاع الصناعى بقيمة 100 مليار جنيه في خروج القطاع الصناعى من دائرة الانكماش إلى التوسع، وتعيد الأمل في تحقيق معدلات نمو أفضل خلال العام الجارى.

وتابع: تسعى مجتمعات الأعمال على رأسها "اتحاد الصناعات المصرى" و"الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين" للاتفاق مع الجهاز المصرفى على الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المبادرات، لبدء تنفيذها واستفادة القطاع الصناعى منها على وجه السرعة خلال الأيام المقبلة.

ودعا سعد الدين رجال الصناعة إلى زيادة الاهتمام بالعامل المصري "المهنى" حتى لو كان ذلك على حساب أصحاب المؤهلات العليا، سعيا لتغيير ثقافة المجتمع بأن أصحاب الحِرف والمهن والفنيين هم أساس النهضة الصناعية أسوة بالتجارب الصناعية الناجحة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، أعلنا، نهاية الأسبوع الماضي، مبادرة جديدة لدعم الصناعة بـ100 مليار جنيه لتمويل الأنشطة القائمة حاليا أو الجديدة، بفائدة 10% متناقصة، آملا أن يستفيد منها قرابة 100 ألف منشأة صناعية، إضافة إلى إسقاط مديونيات بقيمة 31 مليار جنيه على 5148 مصنعا متعثرا، ورفعها من القوائم السلبية ووقف القضايا أمام المحاكم.

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